ATHCAT (ATHCAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ATHCAT(ATHCAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Totalt utbud: $ 999.11M $ 999.11M $ 999.11M Cirkulerande utbud $ 999.11M $ 999.11M $ 999.11M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.20K $ 17.20K $ 17.20K Högsta någonsin: $ 0.00156977 $ 0.00156977 $ 0.00156977 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 ATHCAT (ATHCAT) Information ATH CAT is a meme token that's more than just a laugh—it's a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, "ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps," we're here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let's pump together! Officiell webbplats: https://athcat.com/ ATHCAT (ATHCAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ATHCAT (ATHCAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ATHCAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ATHCAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn