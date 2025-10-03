Utforska ATEHUN(ATEHUN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ATEHUN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ATEHUN(ATEHUN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ATEHUN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om ATEHUN ATEHUN prisinformation ATEHUN officiell webbplats ATEHUN tokenomics ATEHUN Prisförutsägelse ATEHUN (ATEHUN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om ATEHUN(ATEHUN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD atehun tokenomics Information om atehun ATEHUN (ATEHUN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ATEHUN(ATEHUN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 612.57K $ 612.57K $ 612.57K Totalt utbud: $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K Cirkulerande utbud $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K FDV (värdering efter full utspädning): $ 612.57K $ 612.57K $ 612.57K Högsta någonsin: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 Lägsta någonsin: $ 0.329596 $ 0.329596 $ 0.329596 Aktuellt pris: $ 0.674777 $ 0.674777 $ 0.674777 Läs mer om priset på ATEHUN(ATEHUN) ATEHUN (ATEHUN) Information $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Officiell webbplats: https://x.com/crypto_adair ATEHUN (ATEHUN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ATEHUN (ATEHUN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ATEHUN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ATEHUN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ATEHUN:s tokenomics, utforska ATEHUN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ATEHUN Vill du veta vart ATEHUN kan vara på väg? På ATEHUN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ATEHUN-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn