ASTRO Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Astroport (ASTRO) / Tokenomik / Astroport (ASTRO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Astroport(ASTRO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD astroport tokenomics Information om astroport Astroport (ASTRO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Astroport(ASTRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Totalt utbud: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Cirkulerande utbud $ 423.66M $ 423.66M $ 423.66M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Högsta någonsin: $ 0.349783 $ 0.349783 $ 0.349783 Lägsta någonsin: $ 0.00296441 $ 0.00296441 $ 0.00296441 Aktuellt pris: $ 0.00348785 $ 0.00348785 $ 0.00348785 Läs mer om priset på Astroport(ASTRO) Köp ASTRO nu! Astroport (ASTRO) Information Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0. Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Officiell webbplats: https://astroport.fi/ Whitepaper: https://astroport.medium.com/astroport-litepaper-1fab783b77b5 Astroport (ASTRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Astroport (ASTRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ASTRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ASTRO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ASTRO:s tokenomics, utforska ASTRO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ASTRO Vill du veta vart ASTRO kan vara på väg? På ASTRO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ASTRO-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 