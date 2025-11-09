AstroPepeX Pris idag

Livepriset för AstroPepeX (APX) idag är $ 0.00000885, med en förändring på 12.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APX till USD är$ 0.00000885 per APX.

AstroPepeX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 577,036, med ett cirkulerande utbud på 65.00B APX. Under de senaste 24 timmarna handlades APX mellan $ 0.00000877 (lägsta) och $ 0.00001024 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00036731, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000729.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APX med -0.17% under den senaste timmen och -2.42% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AstroPepeX (APX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 577.04K$ 577.04K $ 577.04K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 577.04K$ 577.04K $ 577.04K Cirkulationsutbud 65.00B 65.00B 65.00B Totalt utbud 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

