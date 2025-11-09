AstraZeneca xStock Pris idag

Livepriset för AstraZeneca xStock (AZNX) idag är $ 84.62, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AZNX till USD är$ 84.62 per AZNX.

AstraZeneca xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 203,411, med ett cirkulerande utbud på 2.40K AZNX. Under de senaste 24 timmarna handlades AZNX mellan $ 84.24 (lägsta) och $ 84.89 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 289.64, medan det lägsta priset någonsin var $ 71.27.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AZNX med +0.19% under den senaste timmen och +1.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AstraZeneca xStock (AZNX) Marknadsinformation

