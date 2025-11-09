Aston Martin Cognizant Fan Token Pris idag

Livepriset för Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) idag är $ 0.131904, med en förändring på 0.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AM till USD är$ 0.131904 per AM.

Aston Martin Cognizant Fan Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 365,923, med ett cirkulerande utbud på 2.77M AM. Under de senaste 24 timmarna handlades AM mellan $ 0.128991 (lägsta) och $ 0.133233 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 12.06, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AM med -0.07% under den senaste timmen och -6.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 365.92K$ 365.92K $ 365.92K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Cirkulationsutbud 2.77M 2.77M 2.77M Totalt utbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

