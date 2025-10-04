Utforska Astheria(HERIA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HERIA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Astheria(HERIA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HERIA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

astheria tokenomics Information om astheria Astheria (HERIA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Astheria(HERIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 26.68K $ 26.68K $ 26.68K Totalt utbud: $ 990.81M $ 990.81M $ 990.81M Cirkulerande utbud $ 990.81M $ 990.81M $ 990.81M FDV (värdering efter full utspädning): $ 26.68K $ 26.68K $ 26.68K Högsta någonsin: $ 0.0079854 $ 0.0079854 $ 0.0079854 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Astheria (HERIA) Information The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon's responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we'll leverage our connections for a Binance listing. Don't miss out on this moonshot! Officiell webbplats: https://astheria.org/ Astheria (HERIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Astheria (HERIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HERIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HERIA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.