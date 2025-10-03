Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomics
Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Aster Staked BNB(ASBNB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Aster Staked BNB (ASBNB) Information
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.
Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.
Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Aster Staked BNB (ASBNB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ASBNB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ASBNB-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ASBNB:s tokenomics, utforska ASBNB-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ASBNB
Vill du veta vart ASBNB kan vara på väg? På ASBNB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
