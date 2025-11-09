Assteroid Pris idag

Livepriset för Assteroid (ASSTEROID) idag är $ 0.00139646, med en förändring på 6.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ASSTEROID till USD är$ 0.00139646 per ASSTEROID.

Assteroid rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 139,646, med ett cirkulerande utbud på 100.00M ASSTEROID. Under de senaste 24 timmarna handlades ASSTEROID mellan $ 0.00139599 (lägsta) och $ 0.00181447 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00437272, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ASSTEROID med -0.86% under den senaste timmen och -42.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Assteroid (ASSTEROID) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 139.65K$ 139.65K $ 139.65K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 139.65K$ 139.65K $ 139.65K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Assteroid är $ 139.65K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ASSTEROID är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 139.65K.