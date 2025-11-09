AssetMantle Pris idag

Livepriset för AssetMantle (MNTL) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MNTL till USD är-- per MNTL.

AssetMantle rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 255,426, med ett cirkulerande utbud på 2.31B MNTL. Under de senaste 24 timmarna handlades MNTL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.831444, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MNTL med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AssetMantle (MNTL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 255.43K$ 255.43K $ 255.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 256.57K$ 256.57K $ 256.57K Cirkulationsutbud 2.31B 2.31B 2.31B Totalt utbud 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

Det aktuella börsvärdet för AssetMantle är $ 255.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MNTL är 2.31B, med ett totalt utbud på 2319003164.752571. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 256.57K.