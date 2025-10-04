Utforska ASSAI(ASSAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ASSAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ASSAI(ASSAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ASSAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ASSAI (ASSAI) Information I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms - multimodal intelligence for real-time market analysis - automated trading based on actionable insights - high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging: - Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights - Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain

Officiell webbplats: https://assai.io ASSAI (ASSAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ASSAI (ASSAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ASSAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ASSAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.