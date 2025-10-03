Utforska Asia Coin(ASIA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ASIA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Asia Coin(ASIA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ASIA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Asia Coin (ASIA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Asia Coin(ASIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Högsta någonsin: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Lägsta någonsin: $ 0.03091888 $ 0.03091888 $ 0.03091888 Aktuellt pris: $ 0.03771925 $ 0.03771925 $ 0.03771925 Läs mer om priset på Asia Coin(ASIA) Asia Coin (ASIA) Information Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA Officiell webbplats: https://www.asiax.live Asia Coin (ASIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Asia Coin (ASIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ASIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ASIA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ASIA:s tokenomics, utforska ASIA-tokens pris i realtid! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn