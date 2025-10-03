Utforska ARKEO(ARKEO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ARKEO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ARKEO(ARKEO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ARKEO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 588.90K $ 588.90K $ 588.90K Totalt utbud: $ 120.99M $ 120.99M $ 120.99M Cirkulerande utbud $ 24.55M $ 24.55M $ 24.55M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Högsta någonsin: $ 0.146623 $ 0.146623 $ 0.146623 Lägsta någonsin: $ 0.02387145 $ 0.02387145 $ 0.02387145 Aktuellt pris: $ 0.02398771 $ 0.02398771 $ 0.02398771 Läs mer om priset på ARKEO(ARKEO) Köp ARKEO nu! ARKEO (ARKEO) Information Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack. Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack. Officiell webbplats: https://arkeo.network/ Whitepaper: https://docs.arkeo.network/ ARKEO (ARKEO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ARKEO (ARKEO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ARKEO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ARKEO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ARKEO:s tokenomics, utforska ARKEO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ARKEO Vill du veta vart ARKEO kan vara på väg? På ARKEO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ARKEO-tokens prisförutsägelse nu! 