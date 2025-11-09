Ariva Pris idag

Livepriset för Ariva (ARV) idag är --, med en förändring på 8.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARV till USD är-- per ARV.

Ariva rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 394,613, med ett cirkulerande utbud på 72.55B ARV. Under de senaste 24 timmarna handlades ARV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00141842, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ARV med -0.05% under den senaste timmen och +20.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ariva (ARV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 394.61K$ 394.61K $ 394.61K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 509.30K$ 509.30K $ 509.30K Cirkulationsutbud 72.55B 72.55B 72.55B Totalt utbud 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Det aktuella börsvärdet för Ariva är $ 394.61K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ARV är 72.55B, med ett totalt utbud på 93639999939.04. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 509.30K.