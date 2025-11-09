Ariva Pris (ARV)
Livepriset för Ariva (ARV) idag är --, med en förändring på 8.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARV till USD är-- per ARV.
Ariva rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 394,613, med ett cirkulerande utbud på 72.55B ARV. Under de senaste 24 timmarna handlades ARV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00141842, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig ARV med -0.05% under den senaste timmen och +20.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Ariva är $ 394.61K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ARV är 72.55B, med ett totalt utbud på 93639999939.04. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 509.30K.
-0.05%
+8.04%
+20.72%
+20.72%
Under dagen var prisförändringen på Ariva till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Ariva till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Ariva till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Ariva till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+8.04%
|30 dagar
|$ 0
|+4.23%
|60 dagar
|$ 0
|-8.99%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Ariva potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.
Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.
ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.