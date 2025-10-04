Arie The Sealion (ARIE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Arie The Sealion(ARIE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 02:10:56 (UTC+8)
USD

Arie The Sealion (ARIE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Arie The Sealion(ARIE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 45.56K
$ 45.56K$ 45.56K
Totalt utbud:
$ 998.89M
$ 998.89M$ 998.89M
Cirkulerande utbud
$ 998.89M
$ 998.89M$ 998.89M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 45.56K
$ 45.56K$ 45.56K
Högsta någonsin:
$ 0.02311481
$ 0.02311481$ 0.02311481
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

Arie The Sealion (ARIE) Information

Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen!

Officiell webbplats:
https://www.ariethesealion.com/

Arie The Sealion (ARIE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Arie The Sealion (ARIE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ARIE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ARIE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ARIE:s tokenomics, utforska ARIE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ARIE

Vill du veta vart ARIE kan vara på väg? På ARIE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

