Livepriset för Aria Premier Launch (APL) idag är $ 0.800504, med en förändring på 1.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APL till USD är$ 0.800504 per APL.

Aria Premier Launch rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,653,126, med ett cirkulerande utbud på 10.81M APL. Under de senaste 24 timmarna handlades APL mellan $ 0.77314 (lägsta) och $ 0.800511 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.005, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.77314.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APL med -0.00% under den senaste timmen och -14.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Aria Premier Launch (APL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.65M$ 8.65M $ 8.65M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.65M$ 8.65M $ 8.65M Cirkulationsutbud 10.81M 10.81M 10.81M Totalt utbud 10,809,603.23751636 10,809,603.23751636 10,809,603.23751636

