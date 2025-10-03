Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomics

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Archie the Cigar Poodle(ARCHIE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 22:24:00 (UTC+8)
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Archie the Cigar Poodle(ARCHIE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 16.28K
Totalt utbud:
$ 976.74M
Cirkulerande utbud
$ 976.74M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 16.28K
Högsta någonsin:
$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Information

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.

So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

Officiell webbplats:
https://archiethecigarpoodle.com/

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ARCHIE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ARCHIE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ARCHIE:s tokenomics, utforska ARCHIE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ARCHIE

Vill du veta vart ARCHIE kan vara på väg? På ARCHIE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

