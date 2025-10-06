Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 lägsta under 24-timmar $ 0 $ 0 $ 0 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0$ 0 $ 0 högsta under 24-timmar $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00008917$ 0.00008917 $ 0.00008917 Lägsta pris $ 0.00001433$ 0.00001433 $ 0.00001433 Prisförändring (1H) -- Prisändring (1D) -- Prisändring (7D) 0.00% Prisändring (7D) 0.00%

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) priset i realtid är $0.00001667. Under de senaste 24 timmarna har ARCHIE handlats mellan en lägsta nivå på $ 0 och en högsta nivå på $ 0, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. ARCHIEs högsta pris genom tiderna är $ 0.00008917, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00001433.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har ARCHIE förändrats med -- under den senaste timmen, -- under 24 timmar och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K Cirkulationsutbud 976.74M 976.74M 976.74M Totalt utbud 976,735,590.642499 976,735,590.642499 976,735,590.642499

Det aktuella börsvärdet för Archie the Cigar Poodle är $ 16.28K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ARCHIE är 976.74M, med ett totalt utbud på 976735590.642499. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.28K.