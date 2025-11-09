BörsDEX+
Livepriset för ArcheriumAi idag är 0 USD.ARCA börsvärdet är 10,691.92 USD. Följ prisuppdateringar för ARCA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om ARCA

ARCA prisinformation

Vad är ARCA

ARCA whitepaper

ARCA officiell webbplats

ARCA tokenomics

ARCA Prisförutsägelse

ArcheriumAi Logotyp

ArcheriumAi Pris (ARCA)

Onoterad

1 ARCA-till-USD pris i realtid:

$0.00010692
$0.00010692
0.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
ArcheriumAi (ARCA) Live Pris Diagram
ArcheriumAi Pris idag

Livepriset för ArcheriumAi (ARCA) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARCA till USD är-- per ARCA.

ArcheriumAi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,691.92, med ett cirkulerande utbud på 100.00M ARCA. Under de senaste 24 timmarna handlades ARCA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01600777, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ARCA med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ArcheriumAi (ARCA) Marknadsinformation

$ 10.69K
$ 10.69K

--
--

$ 10.69K
$ 10.69K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för ArcheriumAi är $ 10.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ARCA är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.69K.

ArcheriumAi Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01600777
$ 0.01600777

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ArcheriumAi (ARCA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på ArcheriumAi till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på ArcheriumAi till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på ArcheriumAi till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på ArcheriumAi till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0-10.54%
60 dagar$ 0-3.19%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för ArcheriumAi

ArcheriumAi (ARCA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ARCA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
ArcheriumAi (ARCA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på ArcheriumAi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som ArcheriumAi kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ARCA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på ArcheriumAi Price Prediction.

Vad är ArcheriumAi (ARCA)

ArcheriumAI is a platform designed to revolutionize DeFi trading by integrating advanced AI tools. It combines token safety analysis, wallet tracking, real-time signal systems, and an automated sniper bot, all powered by AI. The Token Analyzer goes beyond basic checks, decompiling smart contracts to detect risks like honeypots, delayed liquidity pulls, and fake renounces. The Wallet Tracker helps users monitor their portfolio, track success rates, and follow high-performing wallets. Signals are AI-driven, customizable, and designed to alert users to key trading opportunities, including abnormal volume and crash detections. The sniper bot automates trades with user-defined risk management settings, enabling fast and efficient execution. Built on its own Ethereum node, ArcheriumAI ensures real-time data access without relying on third parties, making trading safer, faster, and more reliable.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

ArcheriumAi (ARCA) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om ArcheriumAi

Hur mycket kommer 1 ArcheriumAi att vara värd år 2030?
Om ArcheriumAi skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella ArcheriumAi-priser och förväntad avkastning.
ArcheriumAi (ARCA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2875

$0.1142

$0.0022827

$0.0000018721

$0.00004617

$0.1142

$0.000000002115

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.