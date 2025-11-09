Arcana Network Pris idag

Livepriset för Arcana Network (XAR) idag är $ 0.00049339, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XAR till USD är$ 0.00049339 per XAR.

Arcana Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 329,600, med ett cirkulerande utbud på 668.03M XAR. Under de senaste 24 timmarna handlades XAR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.52, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00030654.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XAR med -- under den senaste timmen och -31.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Arcana Network (XAR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 329.60K$ 329.60K $ 329.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 493.39K$ 493.39K $ 493.39K Cirkulationsutbud 668.03M 668.03M 668.03M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Arcana Network är $ 329.60K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XAR är 668.03M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 493.39K.