BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Arcana Network idag är 0.00049339 USD.XAR börsvärdet är 329,600 USD. Följ prisuppdateringar för XAR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Arcana Network idag är 0.00049339 USD.XAR börsvärdet är 329,600 USD. Följ prisuppdateringar för XAR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om XAR

XAR prisinformation

Vad är XAR

XAR officiell webbplats

XAR tokenomics

XAR Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Arcana Network Logotyp

Arcana Network Pris (XAR)

Onoterad

1 XAR-till-USD pris i realtid:

$0.00049339
$0.00049339$0.00049339
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Arcana Network (XAR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:27:31 (UTC+8)

Arcana Network Pris idag

Livepriset för Arcana Network (XAR) idag är $ 0.00049339, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XAR till USD är$ 0.00049339 per XAR.

Arcana Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 329,600, med ett cirkulerande utbud på 668.03M XAR. Under de senaste 24 timmarna handlades XAR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.52, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00030654.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XAR med -- under den senaste timmen och -31.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Arcana Network (XAR) Marknadsinformation

$ 329.60K
$ 329.60K$ 329.60K

--
----

$ 493.39K
$ 493.39K$ 493.39K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Arcana Network är $ 329.60K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XAR är 668.03M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 493.39K.

Arcana Network Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0.00030654
$ 0.00030654$ 0.00030654

--

--

-31.74%

-31.74%

Arcana Network (XAR) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Arcana Network till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Arcana Network till USD $ -0.0001197523.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Arcana Network till USD $ -0.0003416372.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Arcana Network till USD $ -0.002836942449880368.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0001197523-24.27%
60 dagar$ -0.0003416372-69.24%
90 dagar$ -0.002836942449880368-85.18%

Prisförutsägelse för Arcana Network

Arcana Network (XAR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XAR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Arcana Network (XAR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Arcana Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Arcana Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XAR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Arcana Network Price Prediction.

Vad är Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Arcana Network (XAR) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Arcana Network

Hur mycket kommer 1 Arcana Network att vara värd år 2030?
Om Arcana Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Arcana Network-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:27:31 (UTC+8)

Arcana Network (XAR) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Arcana Network

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2965
$0.2965$0.2965

+48.25%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023237
$0.0023237$0.0023237

+231.95%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004006
$0.00004006$0.00004006

+103.35%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1050
$0.1050$0.1050

+110.00%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04274
$0.04274$0.04274

+82.57%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001965
$0.000000001965$0.000000001965

+76.86%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.