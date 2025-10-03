Araracoin (ARARA) Tokenomics
Araracoin (ARARA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Araracoin(ARARA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Araracoin (ARARA) Information
Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.
Araracoin (ARARA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Araracoin (ARARA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ARARA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ARARA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
