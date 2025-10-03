Utforska Araracoin(ARARA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ARARA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Araracoin(ARARA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ARARA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Totalt utbud: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerande utbud $ 36.25B $ 36.25B $ 36.25B FDV (värdering efter full utspädning): $ 54.92M $ 54.92M $ 54.92M Högsta någonsin: $ 0.00107827 $ 0.00107827 $ 0.00107827 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00054895 $ 0.00054895 $ 0.00054895 Läs mer om priset på Araracoin(ARARA) Araracoin (ARARA) Information Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure. Officiell webbplats: https://www.araracoin.org Whitepaper: https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf Araracoin (ARARA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Araracoin (ARARA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ARARA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ARARA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn