Mer om ARA ARA prisinformation ARA officiell webbplats ARA tokenomics ARA Prisförutsägelse

ARA (ARA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ARA(ARA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 5.57M
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 814.59M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.83M
Högsta någonsin: $ 0.01526109
Lägsta någonsin: $ 0.00640148
Aktuellt pris: $ 0.00679741

Läs mer om priset på ARA(ARA)

ARA (ARA) Information

Artura is Bitcoin's fastest perp DEX, designed to capture emerging narratives and unlock billions in untapped BTC liquidity. Built on a synthetic asset model, Artura delivers instant listings, 150x leverage, and low slippage execution while giving traders full custody, no KYC, and no withdrawal limits.

Officiell webbplats: https://app.artura.finance

ARA (ARA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ARA (ARA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet ARA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många ARA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ARA:s tokenomics, utforska ARA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ARA

Vill du veta vart ARA kan vara på väg? På ARA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn