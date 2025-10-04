Utforska Aquathecoin(AQUA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AQUA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Aquathecoin(AQUA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AQUA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om AQUA AQUA prisinformation AQUA officiell webbplats AQUA tokenomics AQUA Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Aquathecoin (AQUA) / Tokenomik / Aquathecoin (AQUA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Aquathecoin(AQUA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD aquathecoin tokenomics Information om aquathecoin Aquathecoin (AQUA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Aquathecoin(AQUA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 19.74K $ 19.74K $ 19.74K Totalt utbud: $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M Cirkulerande utbud $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M FDV (värdering efter full utspädning): $ 19.74K $ 19.74K $ 19.74K Högsta någonsin: $ 0.00293112 $ 0.00293112 $ 0.00293112 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Aquathecoin(AQUA) Köp AQUA nu! Aquathecoin (AQUA) Information The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water. The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water. Officiell webbplats: https://aquaonsol.fun/ Aquathecoin (AQUA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Aquathecoin (AQUA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AQUA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AQUA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AQUA:s tokenomics, utforska AQUA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AQUA Vill du veta vart AQUA kan vara på väg? På AQUA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se AQUA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn