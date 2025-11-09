AQC Pris idag

Livepriset för AQC (AQC) idag är $ 0.00161214, med en förändring på 16.28% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AQC till USD är$ 0.00161214 per AQC.

AQC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,583,608, med ett cirkulerande utbud på 950.23M AQC. Under de senaste 24 timmarna handlades AQC mellan $ 0.00137422 (lägsta) och $ 0.00198711 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00223188, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AQC med -5.63% under den senaste timmen och +47.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AQC (AQC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Cirkulationsutbud 950.23M 950.23M 950.23M Totalt utbud 984,506,934.447607 984,506,934.447607 984,506,934.447607

