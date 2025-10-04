Utforska April(APRIL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om APRIL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska April(APRIL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om APRIL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

APRIL prisinformation APRIL officiell webbplats APRIL tokenomics APRIL Prisförutsägelse April (APRIL) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om April(APRIL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. April (APRIL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för April(APRIL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 57.40K Totalt utbud: $ 125.00M Cirkulerande utbud $ 106.62M FDV (värdering efter full utspädning): $ 67.30K Högsta någonsin: $ 0.201633 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00053838 April (APRIL) Information Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new "Interchain" layer is where most of the world's economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new "Interchain" layer is where most of the world's economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Officiell webbplats: https://apriloracle.com April (APRIL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i April (APRIL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet APRIL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många APRIL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn