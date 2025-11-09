APO Pris idag

Livepriset för APO (APO) idag är $ 0.159126, med en förändring på 5.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APO till USD är$ 0.159126 per APO.

APO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 156,119, med ett cirkulerande utbud på 980.44K APO. Under de senaste 24 timmarna handlades APO mellan $ 0.158744 (lägsta) och $ 0.176077 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.222348, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.068552.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APO med -0.41% under den senaste timmen och -5.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

APO (APO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 156.12K$ 156.12K $ 156.12K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.85M$ 31.85M $ 31.85M Cirkulationsutbud 980.44K 980.44K 980.44K Totalt utbud 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

