Apillon Pris idag

Livepriset för Apillon (NCTR) idag är $ 0.00248129, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NCTR till USD är$ 0.00248129 per NCTR.

Apillon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 103,770, med ett cirkulerande utbud på 41.82M NCTR. Under de senaste 24 timmarna handlades NCTR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04553041, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00191951.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NCTR med -- under den senaste timmen och -34.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Apillon (NCTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 372.19K$ 372.19K $ 372.19K Cirkulationsutbud 41.82M 41.82M 41.82M Totalt utbud 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

