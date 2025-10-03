Utforska Apexrom(APR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om APR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Apexrom(APR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om APR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Apexrom (APR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Apexrom(APR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 45.93K $ 45.93K $ 45.93K Totalt utbud: $ 969.97M $ 969.97M $ 969.97M Cirkulerande utbud $ 454.58M $ 454.58M $ 454.58M FDV (värdering efter full utspädning): $ 98.00K $ 98.00K $ 98.00K Högsta någonsin: $ 0.00123536 $ 0.00123536 $ 0.00123536 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00010103 $ 0.00010103 $ 0.00010103 Läs mer om priset på Apexrom(APR) Köp APR nu! Apexrom (APR) Information APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. Officiell webbplats: https://www.apexrom.com/ Whitepaper: https://www.apexrom.com/en/white-paper Apexrom (APR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Apexrom (APR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet APR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många APR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår APR:s tokenomics, utforska APR-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för APR Vill du veta vart APR kan vara på väg? På APR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se APR-tokens prisförutsägelse nu! 