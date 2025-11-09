ApeStrategy Pris idag

Livepriset för ApeStrategy (APESTR) idag är $ 0.00193901, med en förändring på 3.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för APESTR till USD är$ 0.00193901 per APESTR.

ApeStrategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,883,573, med ett cirkulerande utbud på 969.86M APESTR. Under de senaste 24 timmarna handlades APESTR mellan $ 0.00194211 (lägsta) och $ 0.00202236 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0246464, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00159545.

I kortsiktigt resultat, rörde sig APESTR med -1.33% under den senaste timmen och -24.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ApeStrategy (APESTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Cirkulationsutbud 969.86M 969.86M 969.86M Totalt utbud 969,857,778.2415434 969,857,778.2415434 969,857,778.2415434

