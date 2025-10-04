Utforska Apes Go Bananas(AGB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AGB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Apes Go Bananas(AGB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om AGB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

AGB prisinformation AGB officiell webbplats AGB tokenomics AGB Prisförutsägelse

Apes Go Bananas (AGB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Apes Go Bananas(AGB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 84.77K
Totalt utbud: $ 819.20T
Cirkulerande utbud $ 819.20T
FDV (värdering efter full utspädning): $ 84.77K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Apes Go Bananas (AGB) Information

AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.

Officiell webbplats: https://agbcoin.com/

Apes Go Bananas (AGB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Apes Go Bananas (AGB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet AGB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många AGB-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår AGB:s tokenomics, utforska AGB-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för AGB

Vill du veta vart AGB kan vara på väg? På AGB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn