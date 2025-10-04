APEDOG (APEDOG) Tokenomics
Apedog is one of the first meme tokens launched on the new ApeChain blockchain and is the first token to achieve a centralized exchange listing. The token does not have grand ambitions; the team is simply focused on creating a new website and mobile application to provide market news and data. The project was developed and launched on Ape.Express during the release of the ApeChain blockchain...
APEDOG (APEDOG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i APEDOG (APEDOG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet APEDOG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många APEDOG-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
