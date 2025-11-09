ApeChainHOES Pris idag

Livepriset för ApeChainHOES (HOES) idag är --, med en förändring på 7.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOES till USD är-- per HOES.

ApeChainHOES rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,811.25, med ett cirkulerande utbud på 1.00B HOES. Under de senaste 24 timmarna handlades HOES mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOES med -1.34% under den senaste timmen och -4.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ApeChainHOES (HOES) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

