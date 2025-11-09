Anzens USDA Pris idag

Livepriset för Anzens USDA (USDA) idag är $ 1.039, med en förändring på 0.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDA till USD är$ 1.039 per USDA.

Anzens USDA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,507,085, med ett cirkulerande utbud på 10.08M USDA. Under de senaste 24 timmarna handlades USDA mellan $ 0.994866 (lägsta) och $ 1.044 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.11, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.529751.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDA med -0.25% under den senaste timmen och -0.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Anzens USDA (USDA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.51M$ 10.51M $ 10.51M Cirkulationsutbud 10.08M 10.08M 10.08M Totalt utbud 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

