ANGL TOKEN (ANGL) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00335514 $ 0.00335514 $ 0.00335514 lägsta under 24-timmar $ 0.00383102 $ 0.00383102 $ 0.00383102 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00335514$ 0.00335514 $ 0.00335514 högsta under 24-timmar $ 0.00383102$ 0.00383102 $ 0.00383102 All Time High $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Lägsta pris $ 0.0008454$ 0.0008454 $ 0.0008454 Prisförändring (1H) +0.13% Prisändring (1D) -11.60% Prisändring (7D) -5.41% Prisändring (7D) -5.41%

ANGL TOKEN (ANGL) priset i realtid är $0.00336254. Under de senaste 24 timmarna har ANGL handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00335514 och en högsta nivå på $ 0.00383102, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. ANGLs högsta pris genom tiderna är $ 0.01037575, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.0008454.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har ANGL förändrats med +0.13% under den senaste timmen, -11.60% under 24 timmar och -5.41% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

ANGL TOKEN (ANGL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 724.52K$ 724.52K $ 724.52K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Cirkulationsutbud 215.00M 215.00M 215.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för ANGL TOKEN är $ 724.52K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ANGL är 215.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.37M.