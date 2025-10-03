Utforska AngelBlock(THOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om THOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AngelBlock(THOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om THOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 59.63K $ 59.63K $ 59.63K Totalt utbud: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerande utbud $ 244.85M $ 244.85M $ 244.85M FDV (värdering efter full utspädning): $ 97.41K $ 97.41K $ 97.41K Högsta någonsin: $ 0.14362 $ 0.14362 $ 0.14362 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00024353 $ 0.00024353 $ 0.00024353 Läs mer om priset på AngelBlock(THOL) Köp THOL nu! AngelBlock (THOL) Information AngelBlock is a Crypto and FinTech investment platform connecting investors with noteworthy startups with a focus on early-stage investments. AngelBlock is on its way to creating the largest decentralised venture capital fund for the Crypto, FinTech, and Blockchain space. Their mission is to build a cohesive and synergistic community of investors, supporters and entrepreneurs developing innovation within the blockchain space. AngelBlock will allow Crypto, FinTech, and blockchain start-ups to raise funds and receive support from knowledgeable, experienced professionals solely via their online platform. The Tholos token ($THOL) is the native token for the AngelBlock platform. The Tholos token will have the following utility and functionality: Access to the AngelBlock platform and AngelBlock community Loyalty Tiers – gaining additional privileges, bonuses based on the amount of tokens held in a specific wallet Fundraise Staking Discounted fees or circumvention of platform fees entirely Investor Accreditation Priority listing for startups looking to raise funds Angel Mentorship given to startups post-funding Access to a Tokenized Equity Marketplace OTC desk access & fees Additional forms of raising capital via token Priority deals and exclusive listings Deflationary APY Staking xThol based governance model Community building incentivization The Tholos Token is designed to be always in a state of demand from the platform’s users, on both sides, investors as well as startups looking to raise funds. The token itself will be capped at 400,000,000 Tholos tokens. Officiell webbplats: https://angelblock.io Whitepaper: https://angelblock-1.gitbook.io/angelblock-protocol-overview-documentation/ AngelBlock (THOL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AngelBlock (THOL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet THOL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många THOL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 