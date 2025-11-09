Anduril PreStocks Pris idag

Livepriset för Anduril PreStocks (ANDURIL) idag är $ 78.21, med en förändring på 13.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ANDURIL till USD är$ 78.21 per ANDURIL.

Anduril PreStocks rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 895,456, med ett cirkulerande utbud på 11.45K ANDURIL. Under de senaste 24 timmarna handlades ANDURIL mellan $ 68.75 (lägsta) och $ 77.98 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 83.74, medan det lägsta priset någonsin var $ 50.57.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ANDURIL med +0.36% under den senaste timmen och -0.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 895.46K$ 895.46K $ 895.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 895.46K$ 895.46K $ 895.46K Cirkulationsutbud 11.45K 11.45K 11.45K Totalt utbud 11,449.872067962 11,449.872067962 11,449.872067962

