Marlknadsvärde: $ 122.89K $ 122.89K $ 122.89K Totalt utbud: $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M Cirkulerande utbud $ 430.14M $ 430.14M $ 430.14M FDV (värdering efter full utspädning): $ 122.89K $ 122.89K $ 122.89K Högsta någonsin: $ 0.01011476 $ 0.01011476 $ 0.01011476 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00028712 $ 0.00028712 $ 0.00028712

ANARCHY (ANARCHY) Information The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

Officiell webbplats: https://anarchyonsol.com/

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ANARCHY (ANARCHY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ANARCHY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ANARCHY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn