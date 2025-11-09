ANALOS Pris idag

Livepriset för ANALOS (LOS) idag är --, med en förändring på 2.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LOS till USD är-- per LOS.

ANALOS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 477,763, med ett cirkulerande utbud på 996.24M LOS. Under de senaste 24 timmarna handlades LOS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00332789, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LOS med -0.17% under den senaste timmen och -26.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ANALOS (LOS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 477.76K$ 477.76K $ 477.76K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 477.76K$ 477.76K $ 477.76K Cirkulationsutbud 996.24M 996.24M 996.24M Totalt utbud 996,236,219.2623174 996,236,219.2623174 996,236,219.2623174

