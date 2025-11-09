amuricah Pris idag

Livepriset för amuricah (AMURICAH) idag är --, med en förändring på 0.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMURICAH till USD är-- per AMURICAH.

amuricah rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,875.68, med ett cirkulerande utbud på 999.60M AMURICAH. Under de senaste 24 timmarna handlades AMURICAH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMURICAH med -0.39% under den senaste timmen och -20.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

amuricah (AMURICAH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Cirkulationsutbud 999.60M 999.60M 999.60M Totalt utbud 999,598,161.884131 999,598,161.884131 999,598,161.884131

Det aktuella börsvärdet för amuricah är $ 8.88K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AMURICAH är 999.60M, med ett totalt utbud på 999598161.884131. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.88K.