Mer om AMIKO AMIKO prisinformation AMIKO whitepaper AMIKO officiell webbplats AMIKO tokenomics AMIKO Prisförutsägelse Amiko (AMIKO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Amiko(AMIKO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Totalt utbud: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerande utbud $ 766.32M $ 766.32M $ 766.32M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Högsta någonsin: $ 0.00812094 $ 0.00812094 $ 0.00812094 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00142727 $ 0.00142727 $ 0.00142727 Läs mer om priset på Amiko(AMIKO) Köp AMIKO nu! Amiko (AMIKO) Information Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. Officiell webbplats: https://heyamiko.com/ Whitepaper: https://www.heyamiko.com/_files/ugd/14a420_ff9beff900db40ce8f7c9c62f45ee5c4.pdf With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control. Officiell webbplats: https://heyamiko.com/ Whitepaper: https://www.heyamiko.com/_files/ugd/14a420_ff9beff900db40ce8f7c9c62f45ee5c4.pdf Amiko (AMIKO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Amiko (AMIKO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet AMIKO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många AMIKO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår AMIKO:s tokenomics, utforska AMIKO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för AMIKO Vill du veta vart AMIKO kan vara på väg? På AMIKO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se AMIKO-tokens prisförutsägelse nu! 