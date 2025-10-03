Utforska America Pac(PAC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PAC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska America Pac(PAC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PAC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

America Pac (PAC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för America Pac(PAC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 120.38K $ 120.38K $ 120.38K Totalt utbud: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M Cirkulerande utbud $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 120.38K $ 120.38K $ 120.38K Högsta någonsin: $ 0.03728808 $ 0.03728808 $ 0.03728808 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00028193 $ 0.00028193 $ 0.00028193 America Pac (PAC) Information America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. Officiell webbplats: https://www.americapac.io/ America Pac (PAC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i America Pac (PAC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PAC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PAC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn