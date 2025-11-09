Amber xStock Pris idag

Livepriset för Amber xStock (AMBRX) idag är $ 2.83, med en förändring på 18.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMBRX till USD är$ 2.83 per AMBRX.

Amber xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 291,024, med ett cirkulerande utbud på 102.68K AMBRX. Under de senaste 24 timmarna handlades AMBRX mellan $ 1.027 (lägsta) och $ 3.51 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 10.38, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.995085.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMBRX med +4.04% under den senaste timmen och -19.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Amber xStock (AMBRX) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Amber xStock är $ 291.02K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AMBRX är 102.68K, med ett totalt utbud på 208494.21960462. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 590.94K.