AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om AMATERASU OMIKAMI(OMIKAMI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AMATERASU OMIKAMI(OMIKAMI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 16.73M $ 16.73M $ 16.73M Totalt utbud: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Cirkulerande utbud $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (värdering efter full utspädning): $ 16.73M $ 16.73M $ 16.73M Högsta någonsin: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 Lägsta någonsin: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 Aktuellt pris: $ 0.01673825 $ 0.01673825 $ 0.01673825 Läs mer om priset på AMATERASU OMIKAMI(OMIKAMI) Köp OMIKAMI nu! AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Information What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. Officiell webbplats: https://omikamitoken.com/ Whitepaper: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OMIKAMI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OMIKAMI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår OMIKAMI:s tokenomics, utforska OMIKAMI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för OMIKAMI Vill du veta vart OMIKAMI kan vara på väg? På OMIKAMI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 