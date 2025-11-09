Alvey Chain Pris idag

Livepriset för Alvey Chain (WALV) idag är --, med en förändring på 1.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WALV till USD är-- per WALV.

Alvey Chain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,820.8, med ett cirkulerande utbud på 116.77M WALV. Under de senaste 24 timmarna handlades WALV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.18533, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WALV med +0.53% under den senaste timmen och -23.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Alvey Chain (WALV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Cirkulationsutbud 116.77M 116.77M 116.77M Totalt utbud 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

