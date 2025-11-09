Altman Pris idag

Livepriset för Altman (ALTMAN) idag är --, med en förändring på 4.70% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ALTMAN till USD är-- per ALTMAN.

Altman rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,456.25, med ett cirkulerande utbud på 998.57M ALTMAN. Under de senaste 24 timmarna handlades ALTMAN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ALTMAN med -0.52% under den senaste timmen och -17.84% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Altman (ALTMAN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Cirkulationsutbud 998.57M 998.57M 998.57M Totalt utbud 998,571,126.018813 998,571,126.018813 998,571,126.018813

Det aktuella börsvärdet för Altman är $ 7.46K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ALTMAN är 998.57M, med ett totalt utbud på 998571126.018813. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.46K.