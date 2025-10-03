Utforska AlphaScan AI(ASCN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ASCN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AlphaScan AI(ASCN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ASCN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / AlphaScan AI (ASCN) / Tokenomik / AlphaScan AI (ASCN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om AlphaScan AI(ASCN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD alphascan-ai tokenomics Information om alphascan-ai AlphaScan AI (ASCN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AlphaScan AI(ASCN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 11.50K $ 11.50K $ 11.50K Totalt utbud: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerande utbud $ 49.03M $ 49.03M $ 49.03M FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.73K $ 11.73K $ 11.73K Högsta någonsin: $ 0.206604 $ 0.206604 $ 0.206604 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00023464 $ 0.00023464 $ 0.00023464 Läs mer om priset på AlphaScan AI(ASCN) Köp ASCN nu! AlphaScan AI (ASCN) Information What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform. What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform. Officiell webbplats: https://alphascan.xyz Whitepaper: https://alphascan.gitbook.io/docs/alphascan/introduction-and-problem/problem-and-why-alphascan AlphaScan AI (ASCN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AlphaScan AI (ASCN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ASCN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ASCN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ASCN:s tokenomics, utforska ASCN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ASCN Vill du veta vart ASCN kan vara på väg? På ASCN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ASCN-tokens prisförutsägelse nu! 