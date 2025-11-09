Alpaca Finance Pris idag

Livepriset för Alpaca Finance (ALPACA) idag är $ 0.00814834, med en förändring på 40.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ALPACA till USD är$ 0.00814834 per ALPACA.

Alpaca Finance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,267,832, med ett cirkulerande utbud på 151.67M ALPACA. Under de senaste 24 timmarna handlades ALPACA mellan $ 0.0055437 (lägsta) och $ 0.01097447 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 8.78, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00504079.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ALPACA med -1.66% under den senaste timmen och +1.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Alpaca Finance (ALPACA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Cirkulationsutbud 151.67M 151.67M 151.67M Totalt utbud 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

Det aktuella börsvärdet för Alpaca Finance är $ 1.27M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av ALPACA är 151.67M, med ett totalt utbud på 151668641.6027096. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.27M.