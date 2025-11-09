Alpaca Pris idag

Livepriset för Alpaca (ALPACA) idag är --, med en förändring på 3.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ALPACA till USD är-- per ALPACA.

Alpaca rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 104,405, med ett cirkulerande utbud på 962.10M ALPACA. Under de senaste 24 timmarna handlades ALPACA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00553708, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ALPACA med 0.00% under den senaste timmen och -20.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Alpaca (ALPACA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 104.41K$ 104.41K $ 104.41K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 104.41K$ 104.41K $ 104.41K Cirkulationsutbud 962.10M 962.10M 962.10M Totalt utbud 962,101,477.386699 962,101,477.386699 962,101,477.386699

