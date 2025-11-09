AllUnity EUR Pris idag

Livepriset för AllUnity EUR (EURAU) idag är $ 1.16, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EURAU till USD är$ 1.16 per EURAU.

AllUnity EUR rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,393,687, med ett cirkulerande utbud på 17.63M EURAU. Under de senaste 24 timmarna handlades EURAU mellan $ 1.16 (lägsta) och $ 1.16 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.19, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.1.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EURAU med +0.01% under den senaste timmen och +0.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

AllUnity EUR (EURAU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M Cirkulationsutbud 17.63M 17.63M 17.63M Totalt utbud 17,630,279.33 17,630,279.33 17,630,279.33

Det aktuella börsvärdet för AllUnity EUR är $ 20.39M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av EURAU är 17.63M, med ett totalt utbud på 17630279.33. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.39M.