Utforska AllSafe(ASAFE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ASAFE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska AllSafe(ASAFE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ASAFE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om ASAFE ASAFE prisinformation ASAFE officiell webbplats ASAFE tokenomics ASAFE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / AllSafe (ASAFE) / Tokenomik / AllSafe (ASAFE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om AllSafe(ASAFE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD allsafe tokenomics Information om allsafe AllSafe (ASAFE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för AllSafe(ASAFE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.69K $ 2.69K $ 2.69K Totalt utbud: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerande utbud $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.10K $ 3.10K $ 3.10K Högsta någonsin: $ 0.202387 $ 0.202387 $ 0.202387 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00020694 $ 0.00020694 $ 0.00020694 Läs mer om priset på AllSafe(ASAFE) Köp ASAFE nu! AllSafe (ASAFE) Information Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Officiell webbplats: https://allsafecoin.org/ AllSafe (ASAFE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i AllSafe (ASAFE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ASAFE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ASAFE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ASAFE:s tokenomics, utforska ASAFE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ASAFE Vill du veta vart ASAFE kan vara på väg? På ASAFE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ASAFE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn